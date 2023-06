Dupla é presa por dirigir sem CNH e causar acidente

Dois homens, de 27 e 38 anos foram conduzidos a delegacia após serem flagrados pela Polícia Militar de Nova Andradina, dirigindo embriagados, sem CNH, causando acidentes

Os acidentes aconteceram no bairro Piraveve no dia 2 e na estrada vicinal que dá acesso a Vila Cristina no dia 5 de junho. Em ambos os acidentes, os veículos envolvidos eram carro e motocicleta, sendo que no acidente ocorrido na estrada vicinal, a vítima que era condutor da motocicleta teve fratura exposta em uma das pernas.

Já um dos condutores envolvidos no acidente ocorrido na segunda-feira (5) fugiu do local do acidente, sendo localizado por outra equipe policial em casa.

Dos envolvidos nos acidentes, um dos condutores recusou a fazer o teste do etilometro, dois acusaram positivo para embriague. Foram constatados ainda que os autores não possuíam Carteira Nacional de Habilitação.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal para atendimento médico e os autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.

