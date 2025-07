Dupla é presa por espancar homem e deixá-lo em estado grave na Vila Planalto

Homem, de 32 anos, foi brutalmente espancado dois homens e socorrido em estado grave na manhã deste sábado (5), em um posto de combustível, na Avenida Tamandaré, na Vila Planalto, em Campo Grande. Os dois suspeitos, de 18 e 23 anos, foram presos em flagrante.

No boletim de ocorrência, foi informado que a vítima apresentava um traumatismo cranioencefálico e foi encaminhada para a Santa Casa por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Em relação aos fatos, um dos suspeitos afirmou para a Polícia Militar que havia uma 'treta antiga' envolvendo a dupla e a vítima no bairro José Abraão, e que por coincidência, todos acabaram se encontrando no posto de combustível.

Eles afirmaram que a vítima, inclusive, estava envolvido em um furto de uma corrente de ouro.

Devido à gravidade das lesões e a dinâmica dos fatos, onde a vítima foi agredida com socos e pontapés, sendo encontrada caída no chão com uma poça de sangue próximo à cabeça, os dois suspeitos foram presos em flagrante.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

