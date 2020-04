Dupla é presa por roubar moto e jovem por comprar o veículo por R$ 100,00

Cleison dos Santos Ramos, Diego Resende Souza, 38 e 31 anos, foram presos por roubo e Fabrício Martins Moura, 19 anos, foi preso por receptação na manhã desta terça-feira (21), após se envolverem no roubo de uma motocicleta em Campo Grande.

Segundo o boletim policial, o dono da moto foi roubado após sair de casa, Cleison e Diego foram até ele a apontaram uma arma para sua cabeça, dizendo para ele "passar" as chaves da moto e voltar para dentro de casa.

Após ter sido roubado, a vítima saiu com um amigo para dar um volta pelo bairro no intuito de encontrar o veículo, que foi achado estacionada em frente a casa de um rapaz, com isso a polícia foi acionada e ao chegar no local constatou que o jovem era Fabrício.

Ele admitiu ter comprado a motocicleta por R$ 100,00 e revelou aos militares o endereço do homem que havia vendido ao produto, indo até a casa indicada os agentes encontraram Cleison e Diego, um simulacro de pistola foi encontrado na casa onde eles estavam e um dos autores foi reconhecido pela vítima como autor do crime.

Com isso, Cleison e Diego foram presos por roubo e Fabrício por receptação, os três foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro). A moto foi levada para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv).

Deixe seu Comentário

Leia Também