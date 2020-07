Dupla é presa tentando jogar droga em presídio, um deles era foragido

Alisson Carlos Dos Santos Lima, 21anos, e Vander Oliveira Silva, 18 anos, foram presos em flagrante tentando jogar maconha dentro do Instituo Penal de Campo Grande, nesta quinta-feira (30).

De acordo com a ocorrência, uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncias de que uma dupla estaria andando em volta ao presídio com o intuito de jogar drogas por cima do muro.

Os agentes realizaram rondas no local e encontraram os dois suspeitos caminhando, ao avistarem a equipe policial os dois mudaram de direção e jogaram alguns pacotes por cima do muro de uma casa.

Durante a abordagem, nada foi encontrado com os suspeitos, ao buscarem o volume jogado pela dupla, os policiais encontraram 1.080 gramas de maconha.

Os autores confessaram que iriam receber R$ 250,00, de um integrante de uma facção criminosa, para jogar o entorpecente dentro do presídio.

O autor Alisson mentiu seu nome diversas vezes, dizendo para a equipe que se chamava Josemar, já na delegacia foi descoberto o verdadeiro nome do autor e também que ele estava foragido.

