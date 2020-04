Dupla é presa traficando mais de 1 tonelada de maconha

Um homem, 38 anos, foi preso transportando mais de 1 tonelada de maconha, na madrugada desta quinta-feira (23), em Amamabai. Junto com ele, outro homem, 40 anos, que fazia o papel de batedor, também foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o autor foi preso após desobedecer a uma ordem de paradas dos militares e fugir por cerca de 2km, quando os policiais chegaram até ele, perceberam que o veículo que dirigia estava carregado com uma grande quantidade de droga.

O veículo, uma MMC/Pajero, estava com placas falsas e havia sido furtado no estado de São Paulo, dentro do carro havia uma segunda placa falsa. O autor revelou ter pego a droga em Coronel Sapucaia e que a levaria até a cidade de Dourados, informando também que outra pessoa em outro veículo o auxiliava fazendo a tarefa de “batedor”.

O homem que realizava o trabalho de batedor foi encontrado por uma segunda equipe da PMR, na saída da cidade de Amambai.

As drogas encontradas no interior do veículo após pesadas somaram 1.222 kg de Maconha, 32,5 Kg de Skank e 10,5 kg de sementes de Maconha, que ao todo se somaram 1.265 kg de entorpecentes.

Além das drogas também foram encontrados 63 “ouriços” ou “miguelitos” de ferro, possivelmente seriam utilizados para furar pneus de viaturas policiais em eventuais acompanhamentos.

Os autores, veículos e as drogas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

