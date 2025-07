Dupla é presa transportando alimentos sem refrigeração do Brasil para o Paraguai

Dois homens, que não tiveram o nome divulgado, foram presos ao serem flagrados transportado alimentos de forma irregular na noite desta quinta-feira (17), em Eldorado. A carga tinha como destino uma cidade do Paraguai.

Conforme as informações policiais, as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estavam fazendo fiscalização na BR-163, quando abordaram um caminhão.

Após fiscalização, os agentes verificaram uma grande quantidade de carnes e outros perecíveis sendo transportados de forma não refrigerada.

Os homens disseram que saíram do Paraguai para buscar os alimentos em um mercado em Foz do Iguaçu (PR) e que fariam o transporte até Curuguaty, no país vizinho.

Segundo nota fiscal, haviam 6,450 kg de coxa de frango, 674 kg de salsicha, linguiça, mortadela, e espinhaço de porco, além de 1,160 kg de margarina e outros alimentos nã perecíveis.

Os envolvidos foram detidos e encaminhados para a Polícia Federal.

