Dupla é presa transportando quase 1 tonelada de maconha

Dois homens, 49 e 50 anos, foram presos nesta quinta-feira (16), transportando quase uma tonelada de maconha escondidas no fundo falso de um caminhão, em Aral Moreira.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois traficantes foram encontrados em uma borracharia de Aral Moreira, após denúncias anônimas de que um caminhão estaria passando pelo município com ajuda de batedores.

Ao abordarem o caminhão e um VW/Gol, que estava junto, os condutores se mostraram muito nervosos e admitiram que estavam traficando maconha, eles não sabiam a quantia exata de entorpecente, mas revelaram ser entre 600 quilos e 1 tonelada. Os possuíam passagens por tráfico de drogas, um deles estava em regime semiaberto.

Ao checarem o caminhão, os militares encontraram um fundo falso escondendo a droga, foi preciso da ajuda do Corpo de Bombeiros de Ponta Porã para retirar a chapa galvanizada que estava soldada no veículo, em cima do entorpecente.

Após as chapas serem retiradas, o entorpecente foi pesado e os policiais constataram que haviam 773 kg de maconha, divididos em 735 tabletes.

A droga, o caminhão e os autores foram entregues na Primeira Delegacia de Polícia Civil. Já o VW/Gol foi entregue na Delegacia de Aral Moreira.

