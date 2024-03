Dupla em moto mata dois homens e deixa um ferido no Jardim Centro-Oeste

Alex Sandro do Nascimento Campos, de 34 anos, e Julio Cesar de Andrade Porto, de 22 anos, foram assassinados a tiros no final da noite deste domingo (17), no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Uma pessoa, que seria adolescente e irmão de jovem, também ficou ferido no atentado cometido por dois homens em uma motocicleta.

O primeiro chegou a ser socorrido e encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, mas não resistiu e faleceu nas dependências da unidade de saúde. Já o jovem acabou indo para a Santa Casa, mas morreu durante a madrugada desta segunda-feira (18).

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o adolescente que ficou ferido e foi encaminhado para o UPA Universitário, relatou para os policiais que dois homens em uma motocicleta, de cor preta, chegaram efetuando os disparos onde ele e Alex Sandro e Júlio Cesar se encontravam, dificultando qualquer tipo de fuga.

O menor não soube dizer quem seriam os suspeitos, muito menos a motivação para cometerem o crime.

Conforme detalhes da ocorrência, polícia e perícia recolheram cerca de 18 cápsulas de calibre 9 milímetros percutidas e deflagradas. Em outro local, a princípio em uma residência, foram encontradas também 29 munições de calibre 9 milímetros, intactas.

A Polícia Civil também localizou 20 gramas de cocaína que foram apreendidos e apresentados na Denar.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e portar drogas para consumo pessoal.

