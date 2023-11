Dupla em motocicleta atira contra casa de morador no Caranda Bosque

Homem, de 33 anos, teve sua casa atingida por vários disparos no final da noite desta terça-feira (7), na região do Carandá Bosque, em Campo Grande. Pelo menos dois homens em uma motocicleta passaram na frente do imóvel e efetuaram os disparos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o segurança da residência informou para a Polícia Militar que o proprietário do imóvel e a sua esposa haviam saído para buscar uma geladeira, e nesse intervalo, os suspeitos passaram acelerando a motocicleta e atirando.

Ainda conforme o registro, os tiros atingiram o portão da garagem e os vidros do portão da entrada social da residência. O proprietário, ao retornar, explicou que teria dois suspeitos em mente: um garagista que estaria com um veículo seu no valor de R$ 500 mil e a segunda hipótese seria sua ex-esposa, que já teria o ameaçado.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local e fizeram os levantamentos de praxe, além de coletar imagens de câmera de segurança, que podem ajudar a identificar os atiradores.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

