Dupla em motocicleta atira três vezes contra barbearia em Campo Grande

Barbearia localizada na Vila Margarida, em Campo Grande, foi alvo de disparos na noite desta segunda-feira, dia 10 de novembro. Dois indivíduos em uma motocicleta passaram atirando pelo menos três vezes contra o estabelecimento.

Ninguém ficou ferido na ação criminosa. Antes do fato, no período da tarde, dois suspeitos perguntaram sobre uma pessoa na barbearia que não estava presente no momento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os tiros atingiram a porta de vidro do estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada e conversou com um cabeleireiro.

Ele disse não ter nenhuma desavença ou qualquer conflito pessoal. O gerente da barbearia foi contactado e informou sobre a presença de dois indivíduos na tarde perguntando por outro funcionário.

Naquela oportunidade, ambos foram embora, pois o funcionário em questão não havia ido trabalhar na segunda-feira. Ficou ressaltado que um dos indivíduos que questionaram era todo tatuado e possuía uma tatuagem de fuzil no rosto.

O local foi isolado para trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

