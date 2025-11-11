Menu
Menu Busca terça, 11 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Dupla em motocicleta atira três vezes contra barbearia em Campo Grande

Antes disso, dois indivíduos teriam perguntado sobre uma pessoa no estabelecimento

11 novembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 11/11/2025 às 10h13
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Barbearia localizada na Vila Margarida, em Campo Grande, foi alvo de disparos na noite desta segunda-feira, dia 10 de novembro. Dois indivíduos em uma motocicleta passaram atirando pelo menos três vezes contra o estabelecimento.

Ninguém ficou ferido na ação criminosa. Antes do fato, no período da tarde, dois suspeitos perguntaram sobre uma pessoa na barbearia que não estava presente no momento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os tiros atingiram a porta de vidro do estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada e conversou com um cabeleireiro.

Ele disse não ter nenhuma desavença ou qualquer conflito pessoal. O gerente da barbearia foi contactado e informou sobre a presença de dois indivíduos na tarde perguntando por outro funcionário.

Naquela oportunidade, ambos foram embora, pois o funcionário em questão não havia ido trabalhar na segunda-feira. Ficou ressaltado que um dos indivíduos que questionaram era todo tatuado e possuía uma tatuagem de fuzil no rosto.

O local foi isolado para trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Justiça
Rapaz acusado de matar Vandermarcio no Caiobá segue preso, decide TJMS
Mulher foi presa em Nova Andradina
Polícia
Quadrilha de Nova Andradina aplicava golpe do 'falso advogado' em Santa Catarina
Viatura Polícia Militar
Justiça
Ex-PM condenado a 10 anos por cobrar para devolver carro "dublê" tenta reverter pena
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Homem é esfaqueado no peito e no pescoço no centro de Campo Grande
Local onde aconteceu o atentado
Polícia
Atentado a tiros em conveniência deixa homem em estado grave em Ponta Porã
Homem estava escondido atrás de uma árvore
Polícia
VÍDEO: Mulher espanta homem que cometia ato obsceno contra crianças em Dourados
Corpo do recém-nascido foi levado ao IML de Jardim
Polícia
Recém-nascido é encontrado morto pela própria mãe em Bela Vista
Os dois homens não informaram o destino do entorpecente e foram presos em flagrante.
Polícia
Mais de 600 kg de cocaína são apreendidos em carga de minério de ferro em Terenos
Delegacia de Polícia Civil de Maracaju
Polícia
Mãe é estuprada pelo próprio filho enquanto dormia em Maracaju
Corpo foi encontrado a quatro metros de profundidade
Polícia
Corpo de homem que pescava no rio Paraguai é resgatado pelos Bombeiros

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado
Clima
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade
Polícia Militar prendeu o homem em flagrante
Polícia
Pai mata gato de estimação após filha não aceitar pesquisar conteúdo adulto em MS