Dupla executa homem com ao menos 10 tiros no MS

Ider Ricardo Porto, de 25 anos, foi assassinado com dez tiros no cruzamento da rua Adriana Avalo Merey com a Getúlio Machado, na tarde da última sexta-feira (12), no distrito em Ponta Porã, os suspeitos são dois homens que estavam em uma moto.

Conforme o boletim de ocorrência a Polícia Militar que fazia rondas pela região, quando foi acionada por testemunhas que informaram sobre um homicídio, no local, os policiais encontraram a vítima morta com disparos na cabeça, peito e braços, as testemunhas relataram que viram dois homens em uma moto estrangeira se aproximando e atirando contra Ider, em seguida eles fugiram.

A Polícia Civil e a perícia apreenderam 15 munições de calibre nove milímetros. A vítima apresentava pelo menos dez ferimentos causados por arma de fogo. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, para ser submetido a exame necroscópico.

