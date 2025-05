Dupla faz auê com carro e bebida, ofende PMs e um é preso em condomínio no Seminário

Rapaz, de 28 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta segunda-feira (6), por desacatar policiais militares e dirigir embriagado pelas ruas de um condomínio, situado no Jardim Seminário, em Campo Grande. O amigo dele, de 34 anos, também foi encaminhado para a delegacia por desacato.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela síndica para controlar uma situação, pois dois indivíduos e uma mulher estavam em um carro, trafegando em alta velocidade dentro do condomínio e causando algazarra por volta das 23h.

Quando os policiais chegaram no local, tentaram conversar com os suspeitos, mas antes visualizaram um vídeo cedido pelo porteiro que comprovava a denúncia. O rapaz, de 28 anos, era quem estava conduzindo um veículo Volkswagen Gol e estava parado em um estabelecimento que fica dentro do condomínio comprando bebida alcoólica.

Ao tentar realizar a primeira abordagem, os dois moradores debocharam dos policiais e disseram que eles não poderiam fazer nada, pois estavam dentro do condomínio. Foi pedido que colocassem as mãos na cabeça, mas negaram e disseram que não poderiam porque estavam tomando cerveja.

Houve outras tentativas, mas nenhum dos dois suspeitos colaboraram, onde foi necessário o apoio de outras equipes. Durante o atendimento, os dois moradores do condomínio passaram a desacatar os policiais. "Vocês são um bando de mortos de fome", "Acham que são mais homens só porque estão armados", e "Vou ferrar com vocês, tenho advogado, meu pai é oficial do Exército, isso não vai dar em nada", foram algumas das frases ditas por eles em direção aos militares.

Assim, foi dada voz de prisão para ambos por desacato e ao chegar na delegacia, o rapaz, de 28 anos, passou por teste de bafômetro e o resultado foi de 0,37 mg/l de álcool no sangue, positivo para embriaguez, onde ele recebeu voz de prisão em flagrante por conduzir um veículo bêbado.

Versão da síndica - Ao JD1 Notícias, a síndica relatou que ela foi a única a chamar a Polícia Militar para conter a situação. Ela afirma que acompanhou de perto a ação da polícia, mas precisou ficar distante, devido ao risco que os moradores abordados ofereciam naquele momento.

"Estavam nitidamente embriagados, porque eles debochavam de toda a situação, debochavam mesmo dos policiais, acho que foi uma abordagem um pouco difícil para a polícia", relatou a mulher para a reportagem.

Ela também destacou que cumpriu com seu papel de síndica e tentou apaziguar os ânimos. "A gente tentou acalmar, foi quando o policial pediu para sairmos das proximidades, que depois eles iam nos dar os relatos". A gestora do condomínio ainda frisou que fica chateada com as insinuações que sofreu do episódio.

"Os vizinhos acham que a gente não faz nada aqui. Isso é um problema real que é sempre resolvido por mim, enquanto síndica, com apoio dos funcionários do condomínio. A gente efetivamente tem que atuar quando tem problemas reais".

