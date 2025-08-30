Menu
Menu Busca domingo, 31 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Polícia

Dupla invade residência e executa homem com mais de 10 tiros no Santa Emília

Crime aconteceu nas primeiras horas da manhã e suspeitos haviam se passado por policiais

30 agosto 2025 - 10h52Luiz Vinicius
Perícia, Samu e Polícia Civil estiveram no local | Imagem ilustrativaPerícia, Samu e Polícia Civil estiveram no local | Imagem ilustrativa   (24H News MS)

Iuri Gomes Oliveira Ramires, de 47 anos, foi morto com pelo menos oito disparos logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (30), em uma residência, na rua Engenheiro Edno Machado, no bairro Santa Emília, em Campo Grande.

Informações apontam que dois suspeitos se passaram por policiais e invadiram a residência, que pertence a uma mulher, que havia cedido o espaço para que o homem pudesse informar à justiça. Ele seria amigo do filho da mulher.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a proprietária do imóvel relatou que os dois suspeitos arrombaram a porta da frente e entraram no imóvel em busca de Iuri.

Primeiramente, encontraram o filho da vítima e como ele não era alvo, teria sido 'poupado'. Eles entraram no quarto da mulher e ao saírem, visualizaram o alvo, no caso Ramires, em outro cômodo da casa, efetuando diversos disparos contra ele.

A vítima foi encontrada ajoelhada e sem roupas. A Polícia Científica localizou 12 cápsulas e constatou preliminarmente que havia oito lesões perfurocontundentes no corpo da vítima.

Até o momento, não foi identificado a motivação para o crime.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo torpe

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
UPA Leblon, em Campo Grande
Polícia
Morador de rua é socorrido com várias lesões após ser espancado no Jóquei Club
Imagem ilustrativa
Polícia
Estudante é alvo de racismo em escola de Campo Grande: "Cabelo de bucha"
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus
Casa da Mulher Brasileira, a Deam
Polícia
Com inquérito aberto, Ministério Público cobra melhorias no atendimento da Deam
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
O caso aconteceu nesta sexta
Polícia
Van que transportava medicamentos para Chapadão do Sul pega fogo na BR-060
A vítima passou por atendimento psicológico
Polícia
Polícia investiga professora por torturar criança de 8 anos em escola de Anastácio
Imagem Ilustrativa
Polícia
Bebê de 9 meses morreu após receber dose errada de dipirona em Paranaíba

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Documentos mostram possível 'omissão' do Conselho Tutelar que poderia ter salvado Manu da morte