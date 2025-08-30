Dupla invade residência e executa homem com mais de 10 tiros no Santa Emília

Iuri Gomes Oliveira Ramires, de 47 anos, foi morto com pelo menos oito disparos logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (30), em uma residência, na rua Engenheiro Edno Machado, no bairro Santa Emília, em Campo Grande.

Informações apontam que dois suspeitos se passaram por policiais e invadiram a residência, que pertence a uma mulher, que havia cedido o espaço para que o homem pudesse informar à justiça. Ele seria amigo do filho da mulher.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a proprietária do imóvel relatou que os dois suspeitos arrombaram a porta da frente e entraram no imóvel em busca de Iuri.

Primeiramente, encontraram o filho da vítima e como ele não era alvo, teria sido 'poupado'. Eles entraram no quarto da mulher e ao saírem, visualizaram o alvo, no caso Ramires, em outro cômodo da casa, efetuando diversos disparos contra ele.

A vítima foi encontrada ajoelhada e sem roupas. A Polícia Científica localizou 12 cápsulas e constatou preliminarmente que havia oito lesões perfurocontundentes no corpo da vítima.

Até o momento, não foi identificado a motivação para o crime.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo torpe

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também