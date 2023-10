Dupla morre em confronto com a polícia no Pantanal

Dois homens morreram durante um confronto com equipes da Polícia Civil de Corumbá, durante a manhã desta quarta-feira (18).

Conforme as informações iniciais, a delegacia do município teria deflagrado uma operação no Pantanal da Nhecolândia, para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de crimes de roubo e furto de gado.

Já na região indicada, os policiais foram recebidos a tiros por dois homens. Segundo o site Diário Corumbaense, as equipes revidaram a agressão e acabaram atingindo os autores.

Os homens morreram ainda no local do confronto. A Delegacia Regional informou que após a conclusão da operação, o delegado Iago Adonis, coordenador da ação, deve fazer um balanço da investigação que levou ao cumprimento dos mandados.

