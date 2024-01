Dupla morre em confronto com o Choque após roubo de carro no Danúbio Azul

Dois criminosos, que até o momento não foram identificados, morreram em um confronto com o Batalhão de Choque na madrugada desta quarta-feira (24), em uma residência no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos, enquanto um homem, de 28 anos, foi preso por participarem da ação delituosa.

Segundo informações divulgadas pela corporação, a equipe tomou conhecimento do roubo que aconteceu na Avenida Monte Castelo, no bairro Monte Castelo, onde a dupla estava em um veículo Nissan Tiida, de cor vermelha, e abordou o motorista de aplicativo, roubando o veículo Hyundai HB20.

Nesse período em que realizavam diligências, o Batalhão de Choque foi informado que uma equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) avistou o Tiida no anel viário e na tentativa de se aproximar dos criminosos, eles fugiram em direção ao bairro Danúbio Azul, ocasião que a perseguição foi 'interrompida'.

Ainda conforme as informações, os militares seguiram realizando diligências e visualizaram o veículo Tiida estacionado em frente a uma residência, na rua Comendador Gabriel Benedito do Lago, ainda com a porta aberta. Já pela garagem do imóvel, estava o Hyundai HB20 roubado.

Após entrarem na casa, a equipe do Choque encontrou os dois criminosos armados, mas mesmo diante da voz de abordagem, um deles apontou a arma em direção os policiais e houve o revide pela injusta agressão contra a equipe.

Na residência, foi encontrada a chave do veículo roubado e uma mochila com documentos e pertences da vítima. Pouco depois do confronto, apareceu um terceiro veículo onde estavam os dois adolescentes e o homem, no qual eles levados para a delegacia após serem abordados.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol.

