Dupla que matou homem a tiros em Ponta PorÃ£ Ã© presa tentando fugir de MS

Dois homens, acusados de executar Bruno Pacheco Ferreira, de 41 anos, na frente da família em Ponta Porã, acabaram sendo identificados e presos pelo Exército Brasileiro, após compartilhamento de investigação realizada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Conforme as informações divulgadas, as investigações apontaram que o crime foi minuciosamente planejado, com monitoramento prévio da vítima antes da execução.

Logo após o homicídio, a Polícia Civil teve acesso a imagens de câmeras de segurança, que mostraram que um veículo Fiat Strada branco chegou ao local, e um dos ocupantes desceu e disparou contra a vítima. Pouco depois, o carro utilizado no crime foi encontrado incendiado, como estratégia para dificultar a identificação dos envolvidos.

Com a divulgação das imagens e a troca de informações entre forças de segurança, uma guarnição do Exército abordou a dupla por volta das 19h, enquanto tentavam fugir em um veículo por aplicativo.

Diante das informações desencontradas fornecidas pelos homens, bem como as roupas que usavam, compatíveis com as imagens analisadas, eles foram encaminhados à 1ª Delegacia, onde foi formalizado o flagrante. Segundo apurado, os criminosos são do Paraná. Ainda segundo a Polícia Civil, os suspeitos se hospedaram em dois hotéis da região e permaneceram por vários dias acompanhando a rotina da vítima.

Após a execução, planejavam fugir para o Paraná. Os dois possuem passagens criminais por tráfico de drogas e direção perigosa e homicídio.

As investigações continuam para identificar o possível mandante do crime e esclarecer a motivação.

