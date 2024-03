Dupla que matou homem e desovou corpo na BR-262 é presa

Uma dupla, responsável por assassinar Uederson Moreira do Nascimento, 39 anos, a facadas e desovar seu corpo no meio da BR-262, em Três Lagoas, durante a tarde de quarta-feira (27), foi presa pela Polícia Civil.

Conforme as informações policiais, o crime foi elucidado durante a manhã de quinta-feira (28), pelas equipes da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento), pelas equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) e da 3ª Delegacia de Polícia Civil.

Logo nas primeiras horas da manhã, os policiais civis da 3ª Delegacia prenderam um dos autores, de 32 anos, conhecido como ‘Tatu’, no Jardim Planalto. Ao ser detido, ‘Tatu’ negou o crime, mas admitiu estar presente no momento em que o outro autor fugiu do local com o veículo da vítima.

Para os policiais ele contou que o outro homem era conhecido por “Nego” e estava foragido do sistema prisional. Na sequência, os policiais montaram uma força-tarefa, até que conseguiram prender o segundo envolvido no crime em flagrante. ‘Nego’, de 38 anos, foi capturado no local conhecido como “Inferninho”, no bairro Carioca.

“Nego”, que já possuía passagens criminais por homicídio e roubo, estava foragido da Colônia Penal Industrial desde o final de 2023. Ele confessou o crime, contando aos policiais ter desferido os golpes de faca contra a vítima, com a ajuda de “Tatu”, e indicou o local onde abandonou o veículo da vítima, próximo à Rodovia BR-262. Esclareceu ainda que a motivação do crime foi o furto do carro.

As equipes policiais recuperaram o automóvel no local indicado. “Nego” e “Tatu” enfrentarão acusações pelo crime de latrocínio, podendo ser condenados a até 30 anos de reclusão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também