Dupla que utilizava carro com adesivo de companhia telefônica é presa furtando fios

Após moradores denunciarem o furto de fios na última semana realizado por criminosos utilizando uniformes e carros de suposta companhia telefônica, a Polícia Militar conseguiu prender na tarde de ontem (11), dois dos suspeitos.



A guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pelo endereço na região do Anhanduizinho, quando no cruzamento das Ruas Luxemburgo com a Rua Castelinho, avistou o veículo Fiat Pálio, prata com um adesivo no vidro traseiro com a inscrição "A Serviço da Telecom", estacionado na via.



Próximo ao veículo havia dois indivíduos uniformizados e utilizando-se de EPI's (equipamento de proteção individual) e escada, subtraindo cabos de telefonia nos postes.



Enquanto um deles, identificado como Vagner, cortava os fios, o comparsa Gabriel era encarregado de enrolar os fios, ele contou à Polícia que foi contratado por Vagner pelo valor de R$500 e que teria participado do furto ocorrido no dia (6/05), o qual foi flagrado por câmeras e denunciado por moradores.



Na ocasião Gabriel estava acompanhado de Rogério e 'Negão' e recebeu R$ 300.



Já Vagner Osuma que foi preso em 2023 pelo mesmo delito e utilizandoo mesmo "modos operandi", negou que pagaria Gabriel pelos serviços e quem tinha contratado o "trabalho" era José Carlos da Silva, o "Negão".



No veículo foram encontrados aproximadamente 300 metros de cabo de telefone, dois telefones celulares, R$ 46,80 em dinheiro e um cartão do banco. Os celulares dos autores, com conversas com outros mandantes do crime foram apreendidos.



O veículo utilizado pelos suspeitos foi apreendido com registro de apropriação indébita. O caso foi registrado como associação criminosa, furto qualificado com abuso de confiança ou mediante fraude e furto qualificado mediante concurso de pessoas na Depac Cepol.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também