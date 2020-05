Dupla que vendia drogas no “disque-entrega” são presos no Monte Castelo

Dois homens, 34 e 36 anos, foram presos por venderem drogas no sistema disque-entrega em Campo Grande, onde o traficante leva até o local pedido pelo cliente. A prisão ocorreu no bairro Monte Castelo em Campo Grande, nesta terça-feira (05).

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), que efetuou as prisões, chegou até os traficantes após investigações iniciadas por denúncias anônimas.

De acordo com a Polícia Civil (PC), além dos dois homens, foram apreendidos 11 sacos de maconha do tipo bucha e 4 porções de cocaína.

Parte da droga (4 sacos de maconha) estava sendo levada no veículo do homem de 34 anos e o restante do entorpecente estava escondido em um imóvel que servia como depósito.

A droga que estava no veículo estava sendo levada para a casa do homem de 36 anos, onde seria fracionada e posteriormente comercializada no sistema de disque-entrega, sendo que devido à qualidade o valor de venda é superior.

Após a detenção dos traficantes, foi feito deslocamento ao depósito, onde a equipe teve êxito na apreensão de mais 7 sacos de maconha e das 4 porções de cocaína.

No total, os 11 sacos de maconha pesaram três quilos, cento e noventa e cinco gramas.

Após a prisão os autores foram conduzidos à Denar e autuados em flagrante delito por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.

