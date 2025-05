Dupla roubam lanches e ameaçam mulher após serem cobrados em Corumbá

Um homem de 38 anos foi preso na noite de quinta-feira (15), na idade de Corumbá, após comprar quatro lanches em um restaurante da cidade e tentar deixar o estabelecimento sem pagar.

Segundo informações do portal Diário Corumbaense, o caso acontece no bairro Nova Corumbá, o indivíduo e seu colega, de 28 anos, chegarem ao estabelecimento e pedirem sete lanches.

A atendente informou aos dois homens que haviam apenas quatro lanches disponíveis, no entanto, eles insistiram e aguardaram os pedidos ficarem prontos, momento em que eles pegaram os lanches e fugiram.

A proprietária do carrinho trabalhava acompanhada da filha, de 26 anos, que saiu correndo atrás dos suspeitos, chegando a ser ameaçada pela dupla durante a perseguição.

A jovem, ao avistar uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), pediu ajuda, que acompanharam a jovem até o local onde os homens tentaram se esconder. Um deles, no entanto, conseguiu fugir, enquanto o outro foi detido.

Segundo a jovem, ela foi ameaçada pelos indivíduos com frases como: “Vou te pegar, vou te ensinar a chamar a polícia”, e “Vaza, menina, chama até a puta que pariu se você quiser”.

Na presença da GCM, o homem informou que iria pagar pelos lanches e pediu para ser levado até a casa do pai, onde supostamente pegaria o dinheiro, no entanto, ninguém foi encontrado no endereço.

Em seguida, ele pediu para ir até a residência de uma amiga, que entregou R$ 70 para a vítima.

O dinheiro, no entanto, veio acompanhado de ameaças por parte do homem. “Vou ensinar você a chamar a polícia para bandido”, disse o homem à jovem.

Com medo, ela devolveu o valor à amiga do indivíduo.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, e a vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra os autores.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também