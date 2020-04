Dupla suspeita de matar três é presa em Dourados

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Rogério Aparecido de Jesus, de 25 anos, conhecido como “careca” e Giovani Mendes da Fonseca, de 27 anos, conhecido como “chocolate” foram presos na noite dessa quarta-feira (8) após uma tentativa de homicídio.

A vítima, Cícero Matias da Silva Júnior , conhecido como “pantera”, de 24 anos, foi atingida com dois tiros pela uma dupla em frente à sua residência no Bairro Estrela Tovy em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, Cícero foi socorrido por moradores logo após a fuga da dupla e está internado em um hospital da cidade. Cícero e Giovani são evadidos do regime semiaberto de Dourados por assalto e homicídio.

Conforme o delegado do Serviço de Investigações Gerais, Rodolfo Daltro, Cícero foi a primeira das três pessoas que foram mortas pela dupla, nessa noite em Dourados. As mortes teriam sido encomendadas de dentro de presídios por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A dupla foi encontrada na residência da tia de Geovani, no Jardim Itália. Durante a abordagem policial, Giovani teria pego uma prima, de 9 anos, e a usou de "escudo" diante dos policiais.

Rodolfo não descarta o envolvimento da dupla nas três execuções recentes em Dourados. Em todos os casos as vítimas foram mortas a tiros de pistola, mas só exames periciais irão poder atestar se as armas apreendidas com a dupla, foram as mesmas usadas nos outros crimes.

Deixe seu Comentário

Leia Também