Dupla tenta fugir, mas acaba sendo presa com maconha avaliada em R$ 1,3 milhão

Um Ford EcoSport preto, roubado na cidade de São Paulo, no dia 19 de julho deste ano, foi recuperado com 604 kg de maconha, em Ponta Porã. O caso aconteceu na manhã de domingo (13).

Conforme as informações policiais, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) faziam patrulhamento ostensivo pelo Anel Viário, quando deram a ordem de parada ao condutor do EcoSport, que desobedeceu e fugiu até ser abordado em uma residência, no Residencial Manoel Padial Urel.

Um segundo homem tentou fugir pelos fundos da casa, assim que viu a chagada dos policiais, mas foi detido. Eles disseram que foram contratados para cuidar do local e entregar o veículo com a droga na cidade de São Gabriel do Oeste.

Com prejuízo de R$ 1,3 milhão ao mundo do crime, o caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

