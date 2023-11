Dupla vai presa após xingar bombeiros que atendiam adolescente em coma alcoólico no Noroeste

Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou acionar apoio da Polícia MIlitar na madrugada deste domingo (26), após serem hostilizados por um casal, enquanto atendiam uma menor de idade que estava em coma alcoólico em uma residência no Jardim Noroeste.

De acordo com o boletim de ocorrência registra na Depac Cepol, os próprios moradores da casa onde a adolescente estava, começaram a xingar a equipe do Corpo de Bombeiros Militar, com dizeres como. "filhos da p#ta, pau no c@", e ameaçando "acabar" com eles.

Depois de atender a menina, os bombeiros acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local, viu um dos autores, identificado como Kelvin de 22 anos, estava sendo segurado por um dos bombeiros, mas decidiu cooperar quando viu a guarnição. Já a companheira, Jeiza de 20 anos, continou os insultos, os dois aparentavam estarem embriagados

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado como desacato.

