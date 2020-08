Durante assalto, homem que dormia em lanchonete é espancado

Um homem, 59 anos, precisou levar 8 pontos na cabeça após ser agredido por um grupo de pessoas que estariam assaltando um estabelecimento comercial. O caso aconteceu na noite deste sábado (1), em Campo Grande.

De acordo com a ocorrência, a dona do estabelecimento relata que cede o local para que homem, 59 anos, possa dormir no local. Na noite do crime um grupo de pessoas arrombou a lanchonete e encontrou a vítima dormindo.

Eles usaram pedaços de ferro para agredirem a vítima e disseram que se ele reagisse ou denunciasse os autores seria morto pelos mesmos, além disso os assaltante pediram para que ele entregasse todo o dinheiro do local.

A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, onde precisou levar 8 pontos na cabeça por conta dos ferimentos adquiridos ao ser agredido.

Ele foi levado para a casa onde se recupera. Ocaso foi registrado como roubo majorado na Delegacia de Polícia Civil.

