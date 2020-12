Durante bebedeira, casal discute e mulher joga uma garrafa contra namorado

Neste sábado (5), um casal de namorados estavam consumindo bebidas alcóolicas durante o dia inteiro, começaram a discutir foi quando a garota agrediu o rapaz com uma garrafada. O caso aconteceu, no bairro Guaicurus, em Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava realizando a Operação Boas Festas, e por volta das 18h30, foram acionados para atender uma ocorrência de vias de fato. Quando chegaram no local, os envolvidos disseram que estavam consumindo bebida alcóolica desde o período da manhã, tomaram durante a tarde e quando anoiteceu, começaram a discutir.

Eles começaram a se exaltar e de uma discussão, passou para agressão fisica, foi quando a garota jogou uma garrafa de cerveja em direção ao namorado e saiu correndo para a casa do vizinho e acionou a PM. O casal foi encaminhado para a Delegacia, onde a mulher informou que estava com um inchaço no couro cabeludo. A polícia investiga o caso.

