Durante bebedeira, homens brigam em obra por ciúmes de mulher no Carandá Bosque

A Polícia Militar atendeu na noite dessa sexta-feira (2) uma denúncia de vias de fato no Carandá Bosque e uma das vítimas que também agrediu o colega foi parar na Santa Casa.



No local dos fatos, Paulo Ricardo pedreiro de obra foi encontrado com um sangramento na cabeça e após ser atendido pela equipe avançada do Corpo de Bombeiros, foi encaminhado para a Santa Casa, conforme informações da Polícia Civil.



Quando questionado o motivo do ferimento, Paulo informou que caiu e bateu a cabeça e não quis dar mais informações.



Já o outro envolvido, Cleiton Paco da Silva, relatou que é guarda da obra e que estava tomando pinga junto com o Paulo quando por ciúmes de uma mulher, o colega passou a agredi-lo e que para se defender o atingiu com uma pedra.



Cleiton estava com várias escoriações nos braços e tronco e acompanhou a guarnição até a Delegacia onde foi registado um boletim de ocorrência por lesões corporais recíprocas.

A vítima que esteve na Santa Casa precisou de suturas no ferimento e aguarda avaliação de um neurocirurgião.

