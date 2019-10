Durante entrega de geladeira, homem é executado a tiros

Anderson Viana, de 41 anos, morreu executado com 11 tiros no início da noite de quinta-feira (3) no Bairro Guanandi em Campo Grande.

Segundo informações do registro policial, os criminosos que não foram encontrados pela polícia, estavam numa motocicleta e fugiram após os disparos.

A vítima foi morta enquanto fazia a entrega de uma geladeira em uma residência. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Viana era funcionário de uma loja de móveis do bairro há dois dias.

O tiros de calibre 9 milímetros acertaram o peito, a barriga, no braço e no queixo da vítima. Após o crime, testemunhas acionaram a polícia e o local foi isolado.

