Durante golpe do falso frete, homem é mantido em cárcere dentro de igreja

Um motorista, 34 anos, foi mantido em cárcere dentro de uma igreja e teve seu caminhão roubado ao cair no golpe do falso frete. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (10), em Itaquiraí.

Segundo registro o policial, o motorista trabalha como motorista de caminhão de frente em uma empresa de Ponta Porã e foi contratado para realizar uma mudança de Itaquiraí para a cidade onde a empresa está localizada. Ele afirma que toda a negociação foi realizada entre o contratante e seu patrão.

A vítima relatou que ao chegar na cidade para carregar o caminhão, foi orientado por celular para ir até uma igreja localiza em uma estrada conhecida como “Estrada do Fomento”, pois lá estaria uma parte dos móveis.

Chegando no local o suposto contratante disse que haviam três mesas dentro da igreja e o restante dos objetos estariam em um sítio próximo. No momento em que o motorista entrou no local o assalto foi anunciado.

De acordo com a vítima, os assaltantes estavam utilizando armas de fogo e um deles chegou a chutar e jogar tijolos contra o motorista. Ele ficou sob a mira da arma enquanto o outro autor levava o caminhão. Depois de 10 minutos o assaltante fugiu do local e libertou a vítima.

O caminhão possui rastreador e foi localizado próximo ao posto de combustíveis “Tio Sam” em Mundo Novo. Ninguém foi preso e o caso registrado na Delegacia de Itaquiraí.

