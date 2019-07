Durante interdição após acidente com morte, carreta bate em 3 veículos

Priscilla Porangaba, com informações do MS News

Uma carreta desgovernada colidiu em outros três veículos, durante a interdição da BR-267 após o acidente em que uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, nessa segunda-feira (15) na MS-276.

Conforme informações do site MS News, uma fila de veículos se formou aguardando a liberação da rodovia, durante a remoção da carreta que colidiu de frente com a camionete Toyota Hilux, onde estava Nivaldo de Alcantara Plácido, de 59 anos, uma mulher e um adolescente.

Nivaldo ficou preso nas ferragens e morreu na hora. Já os outros passageiros foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Pronto Socorro do Hospital Regional de Nova Andradina.

Por volta das 17h30 a carreta, que estava parada em uma subida, teria descido desgovernada, colidindo em outros três veículos. Ela colidiu com outra carreta e outros dois veículos.

Com o impacto, a carreta que foi atingida a teve a parte dianteira destruída. Com auxílio de guinchos, policias militares rodoviários auxiliavam nos trabalhos de retirada do local.

