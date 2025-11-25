Durante operação do Gaeco, PM fecha banco do jogo do bicho em Dourados

Idoso, de 68 anos, foi conduzido para a delegacia de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta terça-feira, dia 25, após ser flagrado com uma banca do jogo do bicho, fechada pela Polícia Militar, no Jardim Climax.

Curiosamente, a ação ocorreu durante a deflagração da quarta fase da Operação Successione, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais foram orientados a irem até a rua Barão do Rio Branco, onde havia uma banca do jogo do bicho. Constatando o fato, os operadores, apetrechos e envolvidos foram levados para a delegacia.

O idoso se apresentou como responsável pela banca e com ele estavam duas máquinas de cartão, vários recibos e cerca de R$ 17,95 em moedas.

O caso foi registrado como jogo do bicho na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

4ª fase da Successione - Durante a deflagração da operação, o pai e os irmãos de Neno Razuk foram presos. Eles foram identificados como Roberto Razuk, sendo o pai, e Jorge e Rafael Razuk como irmãos do parlamentar.

Nesta quarta fase, foram cumpridos 20 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca. A ação aconteceu em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju e Ponta Porã, além de alvos nos Estados do Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul.

Segundo o Ministério Público, as investigações apontaram que mais 20 integrantes dessa organização criminosa, inclusive outros líderes, que atuavam para estabelecer seu domínio no jogo ilegal em Mato Grosso do Sul, onde já atuam em diversos municípios.

Em outras fases da mesma operação, foi identificado que organização criminosa armada, violenta, que se dedicava à exploração de jogos ilegais, corrupção e demais delitos correlatos, responsável por roubos com emprego de arma de fogo, no contexto de disputa pelo monopólio do jogo do bicho em Campo Grande, em razão do vácuo deixado após a operação Omertá.

