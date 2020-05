Durante perseguição, PM perde o controle e viatura acaba no cemitério

Uma viatura da Policia Militar de Bataguassu, se envolveu em um acidente na madrugada desta sexta-feira (29), ao tentar realizar a abordagem de um suspeito de tráfico.

De acordo com o site Da Hora Bataguassu, a equipe policial fazia o acompanhamento tático do veículo suspeito de carregar drogas que fugiu da abordagem da polícia, quando um terceiro veículo cruzou a frente da viatura e para evitar um acidente ainda maior, o policial ao tentar desviar acabou perdendo o controle e colidiu contra o muro do cemitério municipal.

Os policiais sofreram escoriações leves e foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal, onde receberam atendimento médico e posteriormente liberados.

Em contato com a assessoria de imprensa da 7ª Companhia, foi informado que estão no aguardo da pericia técnica da cidade de Nova Andradina e posteriormente será divulgada uma nota com maiores informações a respeito do caso

