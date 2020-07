Durante perseguição, traficante é preso e motociclista é atingida por veículo

Saiba Mais Polícia Após fuga e perseguição, polícia prende casal do tráfico com maconha

Uma perseguição a um traficante pelas ruas de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (30) acabou na prisão de um home e colisão entre uma motociclista com veículo. Segundo informações da polícia, o caso aconteceu no bairro Aero Rancho.

Ainda conforme os policias, a perseguição começou por volta das 5h30 da manhã, quando o traficante, que estava em veículo, furou a barreira policial sendo perseguido por equipes do Batalhão de Choque por várias ruas de Campo Grande.

Durante a fuga, uma motociclista acabou colidindo com um veículo e foi socorrida, sem ferimentos graves, pelo Corpo de Bombeiros e levada a uma unidade de saúde.

A perseguição ao traficante só terminou no bairro Jardim Centenário, quando o autor perdeu o controle do carro e foi cercado por duas viaturas. Dentro do carro foram achados vários tabletes de drogas, que totalizaram 607 quilos do entorpecente.

