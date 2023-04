'Durex' morreu após 'dar em cima' de jovem em Dourados; autor foi preso hoje

As equipes policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) do 2º Distrito Policial de Dourados, identificaram e prenderam um homem por suspeita de ter assassinado Fernando Pedroso, 40 anos, o “Durex”, na quarta-feira (26).

De acordo com o site Dourados News, o suspeito foi identificado como Wellington Rodrigues Jones, de 21 anos. Durante as investigações as equipes apuraram que Durex teria ‘dado em cima’ do jovem, começando assim uma discussão entre os dois enquanto estavam reunidos ingerindo bebidas alcoólicas.

A vítima teria sido assassinada com diversos golpes de algum objeto perfurante. O corpo foi encontrado em um trecho de terra, no cruzamento entre as ruas Aquidabã e Isidoro Pedroso, região Norte da cidade.

Policiais estavam em diligências de outra ocorrência quando avistaram o indivíduo em atitudes suspeitas. Após a abordagem, foi constatado que seria o suspeito, conforme a identificação que já tinha sido feita pelos policiais do SIG do 1º DP.

Ele foi encaminhado para a delegacia e preso em flagrante.

