"É desesperador, agoniante", diz mãe de alunas após ataque em escola no centro

Após uma mãe ser esfaqueada por um ex-aluno, na tarde desta quinta-feira (18), na Escola Municipal Bernardo Franco Baís, no Centro de Campo Grande, o colégio foi tomado por pais preocupados com a segurança de seus filhos.

Dentre os responsáveis estava Gracia Miranda, de 40 anos, mãe de duas meninas, de 8 e 10 anos, matriculadas há cerca de um mês e meio na instituição de ensino.

“É desesperador, agoniante, eu cheguei aqui e vi uma pessoa saindo em uma ambulância. É angustiante, nossos filhos estão lá [na escola] e a gente acha que eles estão seguros, mas infelizmente não é o que acontece”, comentou a mãe à imprensa.

Gracia explica que havia recém deixado as meninas na escola, e soube da situação quando estava saindo do colégio. “Me sentindo desesperada, só quero pegar minhas filhas e ir embora”, disse a mãe, preocupada com as filhas.

A mulher ainda destaca que, durante as ameaças de ataques às escolas mais cedo nesse ano, não enviou suas filhas para a escola, com medo de que algo pudesse acontecer, e que não viu sinais que algo ocorreria hoje.

“Não ouvi nada, nenhuma ameaça de ataque. Todo dia pergunto como foi a aula, se foi tranquilo, como que estava, e elas não relatam nada de anormal, sempre está tranquilo. Para mim não foi nada assim avisado, elas não comentaram que viram algo de estranho”, explicou.

