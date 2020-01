Eduarda pode estar no Ramez Tebet e mãe quer prisão de quem estiver com ela

Nerise Dias, mãe de Eduarda Barbosa Dias, 15 anos, que não é vista pela família desde a última sexta-feira (3) suspeita que a filha esteja em uma residência do bairro Ramez Tebet.

Ao JD1 Notícias, a mãe relatou que recebeu informações de conhecidos de Eduarda informando sobre o paradeiro. “Quero a prisão da pessoa que está escondendo ela”, disparou a mãe.

Em uma das mensagens encaminhadas para Nerise, um jovem que se identifica como Douglas, suposto primo da pessoa que está com Eduarda diz que “ela está bem”. Outra mensagem de uma pessoa identificada apenas como Vinny diz que ela “nem está preocupada”. A mãe já informou a polícia sobre as novas informações.

Eduarda não é vista pela família desde sexta-feira quando teria ido à casa de um amigo que mora no Residencial Estrela Park, a uma quadra da residência onde mora com a mãe. Qualquer informação sobre o paradeiro da adolescente pode ser repassada pelos números: (67) 99907 – 8699 (ligação) e no (67) 98459 – 7458 (Whatsapp).

