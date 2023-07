Educado, mas nem tanto: ladrão dá 'bom dia' e assalta jovem no centro da Capital

Um jovem, de 21 anos, foi vítima de assalto logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (3), mas passou por uma situação incomum na rua 14 de julho, no centro de Campo Grande. O ladrão, antes de cometer o crime, deu bom dia para a vítima e ainda questionou que horas seriam naquele momento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando pela principal via do centro da cidade, quando foi abordado pelo criminoso de bicicleta, que deu bom dia e logo continuou com seu trajeto.

No entanto, momentos depois o ladrão retornou e perguntou que horas seriam, isso por volta das 5h35, e logo na sequência pediu para o rapaz realizar uma ligação para ele. Quando a vítima tirou o celular do bolso, o suspeito sacou a arma e anunciou o assalto, exigindo que a vítima entregasse o aparelho celular.

A vítima procurou a delegacia de plantão logo na sequência do fato e explicou que o suspeito aparentava ser um morador de rua, tinha uma tatuagem desbotada no braço direito, usava boné e roupas escuras, informando que há câmeras no local onde aconteceu o assalto.

O caso foi registrado como roubo majorado exercido com emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

