'Éguinha pocotó': Bandidos invadem fazenda e furtam éguas prenhas em Aral Moreira

Três éguas prenhas, Quarto de Milha da raça Paint Horse, foram furtadas de um haras, localizado no município de Aral Moreira, na região de fronteira com o Paraguai, durante a madrugada de quinta-feira (25). O proprietário da fazenda procurou a Polícia Civil durante a sexta-feira (26), para informar o caso.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que os animais estavam no local durante a conferência feita pelos funcionários durante a noite de quarta-feira (24). Acontece que, já na tarde de quinta-feira (25), um dos trabalhadores teria percebido que as éguas haviam sido furtadas, uma vez que o arame das cercas em volta estava cortado.

Para as autoridades, o homem detalhou que todos os animais estão com a marca do haras no corpo. Ele especulou que quem cometeu o crime conhecia a região e sabia lidar com os bichos, pois os invasores utilizaram uma rota de difícil acesso, passando pelo meio da plantação de soja para entrar e retirar os animais sem fazer muito barulho, afim de não serem percebidos.

As éguas estão prenhas de embriões de alto valor zootécnico, sendo filhos de animais de origem importada. Cada embrião estava avaliado em mais de R$ 50 mil.

O proprietário acredita ainda que os animais foram levados no cabresto, pois os funcionários seguiram as pegadas e haviam marcas juntas em direção à rodovia, sendo que ao chegar no asfalto ficou impossível rastrear as éguas.

O caso está sendo investigado como abjeto pela Polícia Civil.

