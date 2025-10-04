Menu
"Ela é igual a gente", diz Leonardo sobre Ana Castela

Enquanto o sogro declara torcida, Ana Castela segue firme na parceria pessoal e profissional com Zé Felipe

04 outubro 2025 - 17h31Brenda Assis

Leonardo não escondeu a admiração por Ana Castela depois de passar alguns dias ao lado da cantora durante uma viagem ao Pantanal. A boiadeira acompanhou o novo affair, Zé Felipe e o sogro em um passeio de pescaria em família, momento que parece ter aproximado ainda mais os três.

Em entrevista ao Portal do João, o sertanejo se derreteu em elogios à artista. “É uma pessoa maravilhosa, a gente está se conhecendo, mas já deu para notar que ela é uma pessoa igual a gente mesmo, simples. E música muito boa que eles estão lançando, é uma versão da Shania Twain”, disse Leonardo, referindo-se à parceria entre Ana e Zé.

O cantor ainda ressaltou o potencial do casal dentro do mercado musical: “Creio eu que é o que o povo está precisando aí no mercado. E eles estão muito bem, são jovens, têm uma força muito grande para trabalhar. E a gente está aí com fé em Deus, com Deus na frente, e o resto é ele.”

Enquanto o sogro declara torcida, Ana Castela segue firme na parceria pessoal e profissional com Zé Felipe. Os dois acabam de lançar o single Sua Boca Mente, adaptação em português do hit You’re Still the One, de Shania Twain.

Durante a gravação do DVD de 15 anos de carreira de Naiara Azevedo, em São Paulo, a cantora comentou o relacionamento: “A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas a gente está seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando e está todo mundo muito feliz, graças a Deus.”

