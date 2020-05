Elvis Presley é preso após invadir residência, ameaçar e agredir ex-mulher

Elvis Presley Alves Coelho, 28 anos, foi preso na terça-feira (12), após invadir, a casa da ex-companheira, ameaça-la e tentar agredi-la na frente da Polícia Militar em Nova Casa Verde, distrito localizado há 50 quilômetros de Nova Andradina,

De acordo com a ocorrência, a vítima acionou a PM através do telefone 190 relatando que o ex-marido havia entrado no seu terreno e estava tentando arrombar a porta de sua residência.

Os policiais militares deslocaram até o local, e encontraram o autor ainda na casa, onde foi dada voz de prisão a Elvis, durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

No momento em que a jovem abriu a portão para atender a equipe policial, o autor tentou agredi-la novamente, caracterizando crime em flagrante. O autor foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

