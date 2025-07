Em ação no Beco Imperial, PM prende "Torto" por tráfico em Campo Grande

A Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prendeu um homem de 26 anos, conhecido como "Torto" ou "Vixe", por tráfico de drogas na região do bairro Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande. A ação ocorreu na tarde da última segunda-feira (21).

Segundo informações da PM, a equipe realizava patrulhamento a pé na região do “Beco do Imperial”, local conhecido pelo intenso comércio de drogas e pela presença constante de usuários. Durante a abordagem, os policiais entraram em uma residência abandonada e localizaram o suspeito agachado próximo a um muro, mexendo em uma mochila.

Na revista pessoal, foram encontrados dois papelotes de substância análoga à cocaína e R$ 250 em cédulas trocadas, escondidos dentro de uma meia na roupa íntima [cueca] do suspeito. Dentro da mochila, a polícia encontrou mais nove porções da mesma droga, três balanças de precisão, além de R$ 803 em dinheiro trocado e R$ 2 em moedas, também guardados em meias.

Ainda de acordo com o registro policial, após a localização dos entorpecentes e do dinheiro, o suspeito tentou fugir, empurrando os policiais e resistindo à prisão. Foram necessários os quatro integrantes da guarnição para contê-lo. Durante a ação, o suspeito sofreu escoriações no supercílio, nas costas e no dedo da mão direita. Dois policiais militares também ficaram lesionados.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). O suspeito foi levado para o Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol) e permanece à disposição da Justiça.

