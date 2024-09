Em ação para reprimir tráfico, Polícia Civil e Militar prendem agressor de mulher em flagrante

Em ação conjunta, a Polícia Civil com a Polícia Militar em Dois Irmãos do Buriti, fizeram fiscalização em bares e orientação sobre o comércio de bebidas alcoólicas a menores de idade, na ocasião da operação, na noite de ontem (13), um homem acabou preso em flagrante por violência doméstica.

Durante a ação uma mulher parou a viatura da Polícia Civil informando que sua mãe estava sendo agredida pelo companheiro naquele momento. Imediatamente, uma equipe foi até o endereço indicado, dando o flagrante no crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar.

O autor foi preso na ocasião.

De acordo com o delegado Dalmar Carlos de Oliveira Filho, essas operações conjuntas são de extrema importância para manter a ordem no município. “Na cidade de Dois Irmãos do Buriti é constante ações conjuntas entre a Polícia Civil e Polícia Militar, as instituições constantemente trabalham juntas fiscalizando bares, estabelecimentos comerciais e locais movimentados na cidade. A ação preventiva e fiscalizatória dos órgãos de segurança pública leva a bons resultados, principalmente no sentido de orientar a população”, reforçou.

Além disso, a fiscalização de rotina visou reprimir a prática de ilícitos em locais conhecidos pela traficância de drogas e reduzir a criminalidade no município

