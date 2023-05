Em alta velocidade, jovem é abordado e polícia encontra pistola no carro no Guanandi

Um jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (29), após ser visto dirigindo em alta velocidade um Hyundai HB20 e estar portando uma pistola em seu veículo pela Avenida Manoel da Costa Lima, próximo ao bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava em rondas pela região quando visualizou o carro sair em alta velocidade do estacionamento de uma tabacaria.

Em determinado momento foi feito a tentativa de abordagem por meio de sinais sonoros e luminosos, quando o jovem dispensou a pistola de 9 milímetros municiada com 17 munições. Logo após ser abordado, uma vistoria foi feita no veículo e nada mais foi encontrado.

Além de estar portando ilegalmente uma arma, o jovem também dirigia o veículo sem habilitação. O carro não apresentava nenhuma irregularidade e foi entregue para outra pessoa habilitada.

Na delegacia, ele permaneceu em silêncio após sua prisão.

Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo.

