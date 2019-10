Em arrastão, jovem furta três estabelecimentos

Foi identificado como Gabriel Henrique Meaurio, 23, o autor de três furtos ocorridos em Bandeirantes. Os proprietários das lojas só perceberam o crime quando chegaram nos estabelecimentos na segunda-feira (14) pela manhã. Não sabendo informar ao certo o horário, disseram apenas que a suspeita é de que tenha ocorrido na madrugada de segunda.

O suspeito danificou a porta de entrada e câmera de segurança do estabelecimento Humirdão. Porém estava descalço e as pegadas do homem foram localizadas. A equipe de papiloscopia fez a coleta de fragmentos das digitais em alguns objetos que foram deixados no local.

Foram fortados um balde, lixas de unha, batons, garrafas de água infantil, lanterna com entrada USB em formato de lampião, pós compacto, estojos de pó compacto, bolinho bauduco, uma lanterna tática, pinças, carnes, alimentos diversos, bolas de capotão e bijouterias.

No estabelecimento ao lado, Rei do Frango, de acordo com boletim de ocorrência foi furtado cerca de R$ 80 reais do caixa. Denúncias anônimas indicaram Jeovane Bertan e Gabriel Henrique. Na sexta-feira, Jeovane, que sempre frequentava o Rei Do Frango, foi até o local e consumiu cerveja, porém o local não possui câmeras de segurança.

Bom Negócios Pneus e Acessórios, foi o terceiro estabelecimento que faz divisa com o Rei do Frango, e o Humirdão do outro lado. R$ 980 foi furtado do caixa do Bom Negócios. Equipes da Polícia localizaram os pertences furtados do Humirdão e uma parte do dinheiro do Bom Negócio. Dos R$ 980, foi recuperado R$ 552.

A Polícia Militar foi até a residência de Gabriel e encontrou sua companheira. Ela disse não saber a procedência do dinheiro e objetos, alegando que não sabia que eram produtos de furto. O suspeito não estava em casa e está sendo procurado pelas autoridades para tomada de medidas cabíveis.

Deixe seu Comentário

Leia Também