Em assalto em plena luz do dia, homem perde mochila e leva soco no peito

Um homem, 32 anos, teve sua mochila roubada e ainda levou um soco no peito durante um assalto em plena via publica, no bairro Guanandi II em Campo Grande,na manhã desta segunda-feira (22).

De acordo com o registro policial, a vítima informou que trafegava, de moto, pela rua Clevelândia, quando foi “fechado” por duas pessoas em uma motocicleta CB 300.

O garupa da CB 300 desceu e sacou um revólver, anunciando o assalto, ele pegou a mochila da vítima e antes de ir embora deu um soco no peito dela.

O autor ainda pegou a chave da motocicleta da vítima, impedindo que ela deixasse o local pilotando seu veículo.

O caso foi registrado como roubo majorado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também