Em atitude suspeita, motorista é preso pelo Choque com 400 quilos de drogas no Lageado

No final da tarde desta quarta-feira (24), policiais do Batalhão de Choque prenderam um homem, de 30 anos, no Parque do Lageado, em Campo Grande, pelo crime de tráfico de drogas após ser flagrado dirigindo uma caminhonete Chevrolet S10 com 400 quilos de maconha.

Segundo divulgado pela polícia, os militares realizavam diligências no bairro, quando notaram o motorista em atitude suspeita, entrando em ruas diferentes para tentar despistar a viatura, quando foi emanado os sinais luminosos e sonoros para a parada.

Porém, o suspeito ignorou em um primeiro momento, mas após algumas quadras, decidiu parar a caminhonete. Durante a vistoria, os policiais encontraram a grande quantidade de drogas e uma balança de pesagem para os entorpecentes.

O motorista explicou para os militares que efetuou o carregamento em um espaço de estética, identificado como 'Espaço Lara Souza'. No local, após nova busca, foi encontrado mais de 500 quilos de maconha em 18 fardos e outros duas balanças.

Assim, foi dada voz de prisão para o condutor da caminhonete. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi feito os procedimentos cabíveis ao flagrante.

