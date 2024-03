Em briga de casal, mulher esfaqueia companheiro no Tarsila do Amaral

Um desentendimento entre um casal terminou com um homem de 39 anos esfaqueado pela companheira na tarde de ontem (30), na rua Leila Diniz no bairro Tarsila do Amaral em Campo Grande.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Guarda Civil Metropolitana foi acionada por testemunhas que viram a autora, Josita de 62 anos, andando com as roupa toda ensanguentada.



Ao se deslocarem para atender o chamado, a equipe da Guarda encontrou Josita andando na rua. Ela foi abordada e confessou que havia esfaqueado o marido.



A autora foi colocada na viatura e levou os guardas até o local onde havia esfaqueado a vítima. A Polícia Militar estava no local e informou que o homem foi socorrido para a Santa Casa devido a gravidade dos ferimentos.



Já a autora, após ser atendida na UPA do Coronel Antonio, foi levada a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol onde o caso foi registrada como tentativa de homicídio simples.



Ainda não se sabe o que causou o desentendimento entre o casal.

