Em briga de casal, mulher esfaqueia o marido e foge

Sarah Chaves, com informações do Em Tempo

Uma mulher, identificada apenas como "Helena", esfaqueou o próprio companheiro, identificado como "Fábio", na terça-feira (5), na casa onde o casal morava, na Zona Sul de Manaus.

Conforme informações do site Em Tempo, os vizinhos afirmam que as brigas do casal eram constantes, e que os dois estavam discutindo desde o dia anterior.

Após a discussão e o crime cometido por Helena, a casa ficou completamente suja de sangue e o homem muito ensanguentado após a discussão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a ocorrência durante a manhã desta terça (5) e conduziu a vítima para uma unidade hospitalar.

A autora do crime fugiu e não há informações sobre o estado de saúde do esfaqueado.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também