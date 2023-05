Trabalhando e morando na Capital, jovem que veio de Jardim desaparece

Em busca de uma nova vida com trabalho e moradia, saindo de Jardim e vindo para Campo Grande, a jovem Bruna Antunes Fernandes, de 20 anos, acabou desaparecendo do radar da família desde a última sexta-feira, dia 12 de maio.

No entanto, segundo informações, ela não possui nenhum parente e tampouco conhecidos na capital sul-mato-grossense, o que gerou uma enorme preocupação.

Nas redes sociais, muita colaboração de pessoas que tentam obter alguma informação para tentar encontrar Bruna Fernandes, que estaria morando há aproximadamente 45 dias na cidade.

"A mãe dela está desesperada, preocupada demais", disse uma conhecida da família. A jovem não deu mais notícias por WhatsApp, nem por ligação, nem mesmo mensagem.

Quem souber informações do paradeiro ou que possam levar até a jovem, o telefone de contato da família é (67) 99807-9300, tratar com a mãe, Dona Ramona Aparecida.

