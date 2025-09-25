Em cárcere e agredida pelo namorado, jovem consegue fugir e é resgatada

Uma jovem foi resgatada pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (24), em Aquidauana, após ser mantida em cárcere privado e sofrer agressões do namorado. O homem, de 20 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), a vítima era constantemente agredida física e verbalmente. Ela também era ameaçada com faca e arma de fogo. Desde a última sexta-feira (19), o agressor trancou a jovem em casa, impediu o contato com a família e escondeu o celular dela.

Durante esse período, ele chegou a agredi-la com um soco no olho, deixando marcas visíveis. A família ficou preocupada com o silêncio e tentou contato. Em uma das ligações, o rapaz tentou obrigar a jovem a dizer que estava tudo bem.

Na tarde de ontem, ela aproveitou um momento em que a porta da casa ficou destrancada, fugiu e procurou abrigo na casa da mãe. Foi então que a polícia foi acionada.

A jovem contou que obedeceu ao namorado por medo de ser morta, já que conhecia o comportamento violento dele. Após a denúncia, a polícia localizou o suspeito e o prendeu em flagrante. Ele segue à disposição da Justiça.

