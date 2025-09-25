Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Em cárcere e agredida pelo namorado, jovem consegue fugir e é resgatada

Autor, de 20 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Aquidauana

25 setembro 2025 - 15h27Taynara Menezes
Jovem estava trancada desde a última sexta-feiraJovem estava trancada desde a última sexta-feira   (Foto: PCMS)

Uma jovem foi resgatada pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (24), em Aquidauana, após ser mantida em cárcere privado e sofrer agressões do namorado. O homem, de 20 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), a vítima era constantemente agredida física e verbalmente. Ela também era ameaçada com faca e arma de fogo. Desde a última sexta-feira (19), o agressor trancou a jovem em casa, impediu o contato com a família e escondeu o celular dela.

Durante esse período, ele chegou a agredi-la com um soco no olho, deixando marcas visíveis. A família ficou preocupada com o silêncio e tentou contato. Em uma das ligações, o rapaz tentou obrigar a jovem a dizer que estava tudo bem.

Na tarde de ontem, ela aproveitou um momento em que a porta da casa ficou destrancada, fugiu e procurou abrigo na casa da mãe. Foi então que a polícia foi acionada.

A jovem contou que obedeceu ao namorado por medo de ser morta, já que conhecia o comportamento violento dele. Após a denúncia, a polícia localizou o suspeito e o prendeu em flagrante. Ele segue à disposição da Justiça.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Indivíduo quebrou janelas da igreja
Polícia
Em surto, homem ameaça pastor de morte e diz que colocará fogo em igreja de Campo Grande
JD1TV: Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por carreta em Amambai
Polícia
JD1TV: Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por carreta em Amambai
Ciclista que morreu atropelado por moto era trabalhador rural de 56 anos
Polícia
Ciclista que morreu atropelado por moto era trabalhador rural de 56 anos
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Vazamento de gás assusta pacientes em posto de saúde de Ladário
Polícia
Vazamento de gás assusta pacientes em posto de saúde de Ladário
Casa do suspeito foi destruída pelo incêndio
Polícia
Após 8 dias, 'Poconé' é preso por suspeita de estuprar crianças na Vila Nasser
Reprodução /
Justiça
Juiz nega liminar e GCM acusado de agressão continua fora das ruas da Capital
JD1TV: Imagens mostram movimentação após tiroteio em escola; aulas foram suspensas
Polícia
JD1TV: Imagens mostram movimentação após tiroteio em escola; aulas foram suspensas
Tiroteio em escola de Sobral deixa dois adolescentes mortos e três feridos
Polícia
Tiroteio em escola de Sobral deixa dois adolescentes mortos e três feridos
Suspeita no momento que chegava na casa da vítima
Polícia
JD1TV: Mulher que roubou e matou idoso de 92 anos é presa em Campo Grande

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar