Vizinha desfere facada no rosto de mulher em Campo Grande

Uma mulher, de 52 anos, foi detida com as mãos suja de sangue logo após ter esfaqueada sua vizinha, de 51 anos, no rosto durante a madrugada desta sexta-feira (10) no Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande.

Segundo relatado no boletim de ocorrência, a vítima teria sido atingida próximo a um dos olhos e recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para a Santa Casa.

O marido da vítima conversou com a Polícia Militar, dizendo todas as características e após diligências na região, conseguiram encontrar a suspeita. Ela foi presa e encaminhada para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

